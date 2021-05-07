Двом учасникам акції під Офісом президента на підтримку активіста Сергія Стерненка додали до підозри в хуліганських діях нову статтю. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Самозахист», який організували прихильники Стерненка.

Так, Давиду Гаджимурадову і Євгену Строканю у березні були вручені підозри в хуліганських діях, а днями додали нову статтю – 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

«Чергова спроба повернути всю суть протесту до «багатостраждальної» таблички («Президент України». –Ред.). Ось тільки ніякої наруги над державними символами не було. Ветерани, такі як Євген, за них ризикували життям на війні», – сказано в повідомленні.

Мітинг на підтримку Стерненка під Офісом президента: що відомо

Увечері в суботу, 20 березня, під час акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка мітингарі розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

МВС зазначило, що поліцейські свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Одного з учасників акції – ветерана АТО/ООС Влада Сорда – затримали. Поліція також побила людей, які домагалися звільнення затриманого з відділку.

Пошкодження своєї будівлі Офіс президента оцінив у 2 млн грн. 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Увечері 22 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував нові підозри і «жорстку відповідь» учасникам акції на підтримку Сергія Стерненка.

Наразі відомо про підозри окрім Сорда повідомили таким учасникам протестів 20 березня: Сергію Філімонову, Олексію Білковському, Роману Ратушному, Євгену Строканю, Давиду Гаджимурадову, Олегу Кобезькому, Артуру Єфименку, Артему Лісовцю та Ігорю Поташенкову. Ратушного, Сорда, Строканя, Гаджимурадова та Лісовця відправили під домашній арешт.