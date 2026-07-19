Українські дрони вивели з ладу пʼять російських поромів

Удари українських дронів по російських суднах за два тижні знизили спроможність Керченської поромної переправи на 75%. Про це в неділю, 19 липня, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

За даними Роберта Бровді, перевезення між портами «Кавказ» і «Крим» забезпечували чотири пороми: «Лаврентій», «Панагія», «Ейськ» і «Марія». Ще одне судно – SKS-One – перебувало в резерві в порту «Керч».

За словами командувача СБС, судна «Ейськ», SKS-One та «Марія» внаслідок ударів, що тривали з 7 липня, були виведені з ладу. Водночас пороми «Лаврентій» і «Панагія» після кількох атак уже не здатні самостійно пересуватися та використовуються як баржі з буксирами.

«Мадяр» зауважив, що до ураження чотири пороми могли перевозити від 180 до 250 одиниць транспорту на добу. При цьому близько 80% перевезень здійснювалися для потреб російської армії.

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Нагадаємо, в ніч на 13 липня бійці Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію з ураження російських військових обʼєктів на ТОТ Криму та територіях Росії. Паралельно з цим Сили безпілотних систем уразили 15 суден «тіньового флоту» Росії в Азовському морі.