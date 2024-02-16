Угорщина долучилася до розмінувальної коаліції під час зустрічі країн-союзників НАТО 15 лютого

У четвер, 15 лютого, під час зустрічі країн-союзників НАТО, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив про створення коаліції з розмінування України. До неї увійшли 20 країн включно з Угорщиною, яка регулярно блокує допомогу Україні.

Про приєднання Угорщини до коаліції НАТО з розмінування України повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровніцкий. Він зазначив, що питання розмінувань в Україні є одним із найбільш нагальних у війні з Росією.

«Угорщина у кулуарах засідання міністерського рівня в Брюсселі підписала Заяву про намір з 20 іншими державами-членами НАТО щодо створення Коаліції з виведення розмінування», – повідомив Криштоф Салай-Бобровніцкий.

Міністр оборони Угорщини уточнив, що коаліцію з розмінування очолить Литва. Угорщина своєю чергою зробить внесок у діяльність коаліції та буде проводити навчання з розмінування.

Нагадаємо, 15 лютого на саміті НАТО Єнс Столтенберг анонсував передачу Україні мільйона дронів. Безпілотники передадуть у межах дронової коаліції країн-союзників, яку очолили Велика Британія та Латвія. Проект із надання дронів з боку Великої Британії на тисячі дронів запустять коштом пакета на 200 млн фунтів стерлінгів, оголошеного у січні.