Петер Сіярто заявив, що Ліван «може розраховувати» на Угорщину

Угорщина спрямує свою частку з Європейського фонду миру (EPF) не Україні, а на підтримку ліванської армії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в фейсбуці 14 листопада.

«Основним інтересом національної безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, для чого необхідна стабільність у Лівані, про що ми домовилися з моїм колегою, міністром закордонних справ Юсефом Раггі. Тому замість озброєння української армії в межах Європейського фонду миру ми виділимо нашу частку в розмірі 600 млн форинтів (1,5 млн євро) на зміцнення національної армії Лівану», – написав Сіярто.

Раніше Сіярто закликав припинити фінансування України через корупційний скандал в енергетичній сфері, а прем’єр країни Віктор Орбан написав, що через ці події Будапешт більше не надаватиме Києву фінансової допомоги.

У відповідь на заяву угорського прем’єра речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що той не може критикувати Україну за корупцію, оскільки сам «вплутаний у корупційні скандали й зробив свою країну найбіднішою в ЄС».

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідства, зловмисники, серед яких українські посадовці та бізнесмени, отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконні кошти проходили через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, через який, як було встановлено, легалізували приблизно 100 млн доларів. Приміщення офісу належить родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.