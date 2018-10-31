Угорський суд виправдав телеоператорку, яка поставила підніжку біженцю

Суд визнав дії телеоператорки Петри Ласло аморальними, але скасував умовний вирок

Верховний суд Угорщини виправдав колишню операторку телеканалу N1TV Петру Ласло, яка зробила підніжку біженцеві з дитиною на руках, коли він тікав від поліції на кордоні у вересні 2015 року, повідомило видання Hungary Today.

У січні 2017 року її засудили до трьох років умовно за хуліганство, проте головний суд країни постановив, що жінку потрібно було засудити за дрібне правопорушення, а не кримінальний злочин, і повністю виправдав її, оскільки термін давності цього злочину сплив. При цьому суд визнав, що її дії були «морально неправильними та незаконними».

Інцидент стався на кордоні Угорщини та Сербії у вересні 2015 року, коли шукачі притулку прорвалися крізь поліцейський кордон. На кадрах, знятих на місці, видно, як жінка б'є ногою підлітків, а потім робить підніжку чоловікові, який несе на руках маленького хлопчика.

У той час багато людей, рятуючись від насильства на Близькому Сході, намагалися дістатися до Західної Європи через такі країни, як Угорщина.

Операторка працювала на угорському телеканалі N1TV, який відомий правими поглядами. Але після того як відео набуло популярності в інтернеті, її звільнили.

Батько та син, яких зняли на відео, згодом отримали притулок в Іспанії, де чоловікові запропонували роботу футбольного тренера, пише «Європейська правда».

Сама Ласло вибачилася і стверджувала після скоєного, що вона штовхнула мігрантів через те, що на неї хтось напав і вона запанікувала.