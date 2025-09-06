На березі річки Тиса розташоване сміттєзвалище в Рахові

В Угорщині роками скаржаться на забруднення ключової річки Тиса побутовим сміттям, що зокрема потрапляє туди і з України. Угорські дослідники фіксують значний ріст вмісту мікропластику у воді, тоді як в лабораторії Держагентства водних ресурсів в Ужгороді стверджують, що всі показники в нормі. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, опублікованому 6 вересня.

За даними 2021 року, 20% сміття, що потрапляє Тисою до Угорщини, має українське походження Це спричинено проблемами з вивезенням та утилізацією сміття в низці прикордонних громад Закарпаття. Наприклад, сміттєзвалище в Рахові розташоване на берегах Тиси й під час паводків сміття з нього потрапляє в річку.

Крім цього, існує проблема й з вивезенням сміття – не всі домогосподарства мають укладені договори про вивезення сміття з приватними або комунальними компаніями. До прикладу, громада Рахова налічує 23,5 тис. мешканців, тоді як сміттєві компанії уклали лише менше пʼяти тисяч угод. При цьому міська рада стверджує, що мешканці можуть відмовитись від послуги вивезення сміття і просто не платити за його утилізацію, оскільки місто не має на це впливу.

Вирішити проблему міг би сміттєпереробний завод, який ще у 2012 році планували збудувати у Яношах Берегівської громади. Тоді Яноші отримали майже мільйон євро ґранту на будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів потужністю 30 тис. тонн на рік. Утім завод так і не збудували, а поліція розслідує кримінальну справу за фактом розкрадання на будівництві.

У 2022 році завод планували добудувати, отримавши ще 8 млн євро ґранту, втім станом на зараз завод не запущений, а на території працює один охоронець.

Водночас в Угорщині 98% домогосподарств мають укладені договори на вивіз і переробку відходів. Окрім того, вони зобов’язані сортувати сміття. При цьому, угорські компанії регулярно проводять аналіз води в Тисі і фіксують збільшення мікропластику. У серпні цього року вони ідентифікували 156 частинок мікропластику на метр кубічний води, відібраної на угорському відтинку Тиси. Ці частинки впливають на травну систему, роботу мозку та здатність розмножуватися у тварин, також виділяють токсини корені рослин.

З українського боку аналіз води у Тисі двічі на рік проводить Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса . На наявність мікропластику воду не перевіряють, оскільки не мають потрібного обладнання, а от інші показники, за даними державної лабораторії – в нормі.