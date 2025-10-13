Запит на пошукові роботи подала полька

Посол України в Польщі Василь Боднар підписав дозвіл на прохання поляків щодо ексгумаційних робіт в селі Угли на Рівненщині. Про це посол повідомив у понеділок, 13 жовтня, у фейсбук.

Як йдеться у дописі, голова товариства «Польсько-українське примирення» Кароліна Романовська подала запит на дозвіл про пошуково-ексгумаційні роботи в селі Угли. Василь Боднар зазначив, що готовий співпрацювати з поляками щодо розвʼязання історичних питань і сподівається, що Польщі також буде відкрита на діалог.

«Хочу ще раз підкреслити: Україна та я особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння. Сподіваюсь, що польські партнери так само будуть відкриті до справжнього діалогу зі складних питань спільного історичного минулого», – написав посол.

Село Угли належить до Сарненського району, Рівненської області, і, за архівними даними, на цій території могли відбуватися події українсько-польського конфлікту. Старший науковий працівник Сарненського історико-етнографічного музею Василь Кушнір у розмові з Радіо Свобода зазначив: «У Сарненській місцевості неодноразово згадуються акти ополячення. Ця місцевість була перенасичена різними рухами опору, озброєними людьми». Угли були населені польськими колоністами, які переважно були резервістами польської армії або ж учасниками українсько-польської війни. Польська держава надавала їм пільги для ведення господарства, надавала землі в оренду на роки чи продавала. В Углах була одна з польських колоній.

Нагадаємо, на початку жовтня завершили ексгумаційні роботи в селі Юречкова Підкарпатського воєводства Польщі – поховань не виявили.

На початку вересня у селі Пужники на Тернопільщині перепоховали останки 42 людей, виявлені під час ексгумаційних робіт.

Також у серпні під час ексгумаційних робіт на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща у Львові виявили поховальну яму зі загиблими польськими солдатами періоду 1939 року.