Україна та союзники хочуть позбавити Росію можливості використовувати авіацію з безпечних тилових аеродромів

Командування НАТО з трансформації та Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) оголосили конкурс із пошуку технологій для постійного обмеження використання Росією військових аеродромів. Про це повідомили Міністерство оборони України та НАТО в п’ятницю, 19 червня.

«Кожен виліт російської авіації для ударів по Україні починається з аеродрому. Тому разом із НАТО ми розпочинаємо пошук рішень для постійного блокування летовищ противника», – заявили в українському Міноборони.

Мета інноваційного конкурсу Persistent Airfield Denial – знайти технології, які допоможуть надовго обмежити використання Росією авіаінфраструктури: літаків, злітно-посадкових смуг, сховищ пального й боєприпасів, наземної допоміжної інфраструктури та інше.

Серед ключових вимог до таких рішень організатори конкурсу вказують:

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автономну роботу засобу(ів) на відстані понад 150 км;

ефективність без GPS та в умовах активної протидії;

стійкість до засобів радіоелектронної боротьби;

використання ШІ для самостійного виявлення та супроводу цілей;

здатність працювати цілодобово, за будь-яких погодних умов і в будь-яку пору року;

можливість одночасного ураження цілей на різних аеродромах.

Також технології мають бути простими в освоєнні, не вимагати складної підготовки операторів, обслуговуватися на рівні бригади або нижче та залишатися економічно ефективними як у розробці, так і в експлуатації.

Участь в конкурсі зможуть взяти miltech-компанії, стартапи та інженерні команди з України чи країн-членів НАТО.

Загальний призовий фонд для трьох команд-переможниць становить до 250 тис. євро. Приймання заявок триватиме до 20 липня 2026 року, а фіналістів оголосять 11 серпня.

З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, у травні Україна провела успішні випробування першої вітчизняної керованої авіаційної бомби. Новий КАБ здатен нести бойову частину вагою 250 кг.