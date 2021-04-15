У четвер, 15 квітня, Україна і Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці в сфері обміну інформацією для боротьби з організованою корупційною злочинністю. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Відзначається, що документ продовжує розпочату в 2015 році співпрацю між урядом Великобританії і НАБУ. Крім того, меморандум регулює питання міжвідомчої співпраці, зокрема в сфері міжнародно-правових запитів.

Він також визначає порядок надання НАБУ технічної допомоги: обладнання, проведення навчання та надання експертної допомоги.

«Технічна допомога, надана НАБУ урядом Великобританії, дозволяє детективам отримати необхідні і вагомі докази, і підвищує ефективність здійснення розслідувань НАБУ. Так як українська корупція залишає свій слід у багатьох країнах, зокрема у Великій Британії», – додав директор НАБУ Артем Ситник.

Крім того, під час візиту до Національного бюро посол Великої Британії обговорила з Директором НАБУ Артемом Ситником та його першим заступником Гізо Углавою результати розслідувань української топкорупції, виклики у діяльності НАБУ та шляхи їх вирішення.