Марта Кос та Радослав Сікорський обговорили перспективи вступу України в ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на конференції Ukraine Recovery Conference 2026 заявила під час дискусії на тему вступу України у ЄС, що вступ України до ЄС буде вигідним самому Євросоюзу, адже Україна буде захищати Європу. Вона також наголосила на необхідності продовження економічних і суспільних реформ.

Під час виступу на одній з дискусій Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловилася: « Україна має бути в ЄС, щоб захищати Європу». І додала, що Україні необхідно продовжувати реформи не лише економічні, а й суспільні. На тему вступу України в ЄС висловився і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він сказав, що Україна є «незакінченою справою ЄС», однак долучення до Європейського Союзу модифікується і щоразу стає складнішим.

«Україна долучається до клубу гравців, де вже є сформовані всі правила – і це складно», – висловився Сікорський.

Він зазначив, що не може передбачити, які можливості Україна матиме, ставши членом ЄС. Однак припустив, що, можливо, покращиться транспортна система, енергетика, аграрний напрямок.

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Попри конфлікт напередодні конференції навколо назви «імені Героїв УПА» для підрозділу Сил спеціальних операцій, Радослав Сікорський на конференції зазначив про важливість України в ЄС. Це ж він ствердив і напередодні конференції на дискусії YES, яку провів у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука, про що пише «Європейська правда». Сікорський зазначив, що цей конфлікт не має суперечити вступу України до ЄС.

«Європейська інтеграція – це процес миру, щоби та різанина, що була у минулому – не повторилася», – розповів Сікорський.

Однак напередодні конференції URC 2026 Інститут ринкових і соціальних досліджень IBRiS на замовлення Radio ZET оприлюднив результати опитування, згідно з якими 59,7% поляків виступають проти вступу України до Європейського Союзу. Водночас підтримують членство України в ЄС 35,3% респондентів, ще 5% не визначилися з відповіддю.