Відкриття українського стенду

Із 27 березня відкрився Лейпцизький книжковий ярмарок, один з найважливіших в Європі. Україна представлена окремим стендом, де буде представлено 9 видавництв: Моя книжкова полиця, Час майстрів, Ранок, Час Змін Інформ, Білка, PROBOOKS, видавничий дім «АДЕФ-Україна», німецько-український журнал Gel[:b]lau, українська культурно-освітня організація Oseredok Leipzig e.V.

Важливою частиною стенду стане Українська сцена, де відбудуться читання, панельні дискусії та презентації. Сцена надає платформу українським інтелектуалам, авторам і правозахисникам для того, щоб їхні голоси були почуті у світі.

Серед ключових спікерів триденних подій на Українській сцені: правозахисник, військовий та колишній російський політв’язень Максим Буткевич, письменниця та режисерка Ірина Цілик, журналіст, письменник та колишній політв’язень Станіслав Асеєв, письменниця Оксана Забужко, журналіст Павло Казарін та інші.

На ярмарку будуть презентовані й нові видання українських книжок німецькою мовою. Їх можна буде придбати на українському стенді. Це переклад книги про Мустафу Джемілєва, перевидання книжки Оксани Забужко, твори Тамари Дуди, Станіслава Асєєва, лавреата Шевченківської премії Павла Казаріна та інші.

У центрі уваги — сучасні тексти українських авторів та авторок, поетів та поеток, які були опубліковані німецькою мовою протягом останнього року, серед яких переклад книги про Мустафу Джемілєва, перевидання книжки Оксани Забужко, твори Тамари Дуди, Станіслава Асєєва, лавреата Шевченківської премії Павла Казаріна.

Окрему увагу приділять експозиції «Зруйнована бібліотека», де представлять меблі зі зруйнованих бібліотек України, аби привернути увагу міжнародної спільноти до злочинів окупаційних військ Росії.

У події під час відкриття національного стенда «Українські історії опору й ідентичності» участь взяли директорка Лейпцизького книжкового ярмарку Астрід Бьоміш та міська голова культури Лейпцига Скаді Єнніке, повідомляє «Читомо».

28 березня на українській сцені розпочнеться із читання текстів Ірини Цілик, Христини Козловської, Катерини Михаліциної та Галини Петросаняк. Цього дня вшанують пам’ять письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок бомбардування Донеччини російською армією, а її книгу в німецькому перекладі презентуватимуть видавець Андреас Ростек та письменниця Катерина Михаліцина. Одразу після цього на сцені ARD/ZDF/3Sat в рамках заходу Institut français у Лейпцигу спільно з Українським інститутом та ZDF/ARD/ARTE, Наталка Сняданко, Оксана Забужко та Тайна Тервонен обговорюватимуть роль європейської літератури під час війни. Того ж дня Максим Буткевич разом з Якобом Вундервальдом та Рубеном Хьоппнером обговорять книгу «В правильному місці», яка була опублікована, коли Максим Буткевич ще перебував у російському полоні, а також відбудеться розмова з Павлом Казаріним, письменником, журналістом, а сьогодні військовослужбовцем. Разом з Владіміром Бальцером він представить збірку есеїв «Дикий Захід Східної Європи», яка вийшла у німецькому перекладі і є хронікою подій останнього десятиліття в Україні.

29 березня у Café Europa відбудеться презентація книги «Мустафа Джемілєв» за участі Аліма Алієва, Севгіль Мусаєвої та Андре Штехра, яка буде присвячена життю Мустафи Джемілєва, одного з найвідоміших кримськотатарських лідерів, чия боротьба проти радянської та російської диктатури визначила історію кримських татар та України. Севгіль Мусаєва, Станіслав Асєєв і Гвендолін Зассе присвятять свою розмову темі «Боротьба за правду –дезінформація на війні», розглядаючи механізми та наслідки дезінформації.

30 березня у Café Europa відбудеться дискусія «Ключове слово: свобода – хто ми після всього?» за участю Максима Буткевича, Станіслава Асєєва, Павла Казаріна, Володимира Бальцера та Тамари Дуди. Зустріч зосереджена на впливі війни на суспільство та тому, як змінилися цінності та ідентичності України та Європи. Яка відповідальність лежить на людях у часи боротьби, і яку майбутнє ми можемо очікувати після війни? Програма Українського стенду продовжиться презентацією романа «Доця», який щойно було видано німецькою мовою. Свій дебютний роман письменниця Тамара Горіха Зерня обговорить із перекладачами Анегрет Беккер та Лукасом Юрою. Повна інформація про програму на сайті.

Крім того, спільно з Pictoric Illustrator Club Мистецький арсенал представить міжнародну виставку ілюстрації «Життя на межі». Цей проект – діалог з художниками з країн-партнерів, можливість обговорити важливі теми мовою ілюстрації. Куратори виставки: Олег Грищенко, Анна Сарвіра, Олена Старанчук.

Лейпцизький ярмарок входить до десятки найбільших організаторів виставок у Німеччині та до 50 найбільших у світі. Заходи в межах ярмарку проходять як в Лейпцигу, так і у різних містах Німеччини та за кордоном. Це важливе місце зустрічі для діячів книжкової та медійної індустрії, торговий ярмарок для читачів, авторів та видавців. Ярмарок презентує весняні новинки, актуальні теми та тенденції, демонструє молоду німецькомовну літературу, а також нові твори з Центральної та Східної Європи.