Українська енергосистема надала екстрену допомогу польській. Про це 2 березня повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що 1 березня Польща надала запит на аварійну допомогу. Україна надавала допомогу з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 сумарною величиною 1540 МВт на годину. Причина запиту Польщі щодо надання допомоги не уточнюється.

Зараз в Україні не спостерігається дефіцит потужностей, у резерві перебуває 14 одиниць генеруючого обладнання теплових електростанцій, з них 11 блоків і 3 корпуси генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби.

Окрім цього, на добу планується комерційний експорт та імпорт. Імпорт електроенергії – 153 МВт год, експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 8779 МВт год.