Раніше Нідерланди закликали союзників зібрати для України систему ППО Patriot

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте [Mark Rutte] анонсував передачу Україні трьох пускових установок та радіолокаційної станції (РЛС) до зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це у вівторок, 11 червня, Марк Рютте повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Марк Рютте у своєму повідомленні оголосив про виділення для України 138 млн євро [майже 6 млрд грн]. Ці гроші спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури та гуманітарну допомогу. Втім, прем’єр-міністр Нідерландів зауважив, що Україна також повинна мати можливість захистити свою територію від російських атак.

«Але немає сенсу у відбудові без потужних збройних сил. Тому ми також продовжуватимемо надавати військову підтримку. Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами про постачання системи Patriot в Україну. Нідерланди передали для цього радар і три пускові системи», – повідомив Марк Рютте.

Як інформував ZAXID.NET, Нідерланди ініціювали терміновий збір системи протиповітряної оборони Patriot для України, зобов’язавшись надати із власних запасів основні компоненти для системи ППО.

У вівторок, 11 червня, стало відомо, що Нідерланди разом з Німеччиною, Данією, Норвегією передадуть Україні 100 ракет для системи протиповітряної оборони Patriot. Зазначається, що 32 ракети-перехоплювачі Україна вже отримала, ще 68 – надійдуть найближчим часом.

Крім того, Нідерланди оголосили про виділення 60 млн євро на закупівлю дронів для України. Зазначимо, що частину виділених грошей спрямують на виробництво морських безпілотників в Україні.