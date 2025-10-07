Бойова частина FZ123

Бельгійська компанія Thales Belgium нарощує виробництво боєголовок з повітряним вибухом для своїх 70-мм ракет, які, зокрема, застосовує Україна для протидії російським безпілотникам. Про це в понеділок, 6 жовтня, повідомило видання Business Insider.

Зазначається, що встановлена на 70-мм ракету FZ275 LGR нова фугасна боєголовка FZ123 містить тисячі маленьких сталевих кульок, які під час вибуху здатні уражати поодинокі дрони й рої по діаметру близько 25 м.

Для українських військових ракетна боєголовка є недорогим засобом для знищення дронів класу II стандарту НАТО, до яких належить БпЛА типу «шахед», а також важчі дрони класу III на відстані до 3 км за допомогою повітряних вибухів.

За словами директора з транспортних засобів та тактичних систем компанії Thales Belgium Томаса Коліне, 70-мм ракети вже використовуються в Україні, і попит Києва перевищує те, що може виробляти компанія.

Для порівняння, 70-мм ракети набагато дорожчі за безпілотники-перехоплювачі, але набагато дешевші та легші у виготовленні, ніж зенітні ракети, зауважує Business Insider.

У Thales Belgium не розголошують вартість своїх 70-мм ракет з боєголовкою FZ123. Однак відомо, що навіть найдорожчі ракети з лазерними системами наведення зазвичай коштують вп’ятеро дешевше, ніж звичайні ракети. Дешевші ракети ППО, такі як AIM-7 Sparrow, коштують приблизно 125 тис. доларів кожна.

Томаса Коліне відмовився відповісти, скільки 70-мм ракет з боєголовкою FZ123 вже відправили Силам оборони України.

Thales Belgium планує виробити приблизно 3500 таких ракет до кінця 2025 року та сподівається збільшити річний обсяг до 10 тис. ракет до 2026 року. Протидронова боєголовка також може бути встановлена ​​на некеровану версію 70-мм ракет, яких, за даними Thales Belgium, можуть виробляти 30 тис. штук на рік. Якщо підприємство працюватиме у дві зміни, він може досягти річної потужності 60 тис. одиниць, хоча її постачальникам також доведеться збільшити виробництво.

Thales Belgium також виробляє 70‑мм ракети класу «повітря-земля» та «земля-земля». Деякі з них використовуються для знищення російських наземних безпілотників.

Додамо, в Україні 70-мм ракети FZ275 LGR запускаються з ракетних систем Vampire, які можна встановлювати на вантажівки. Деякі версії також застосовуються з гелікоптерів Мі-8.