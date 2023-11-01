Окупанти обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом у Стамбулі

Міністерство закордонних справ України звернулося до Туреччини з офіційним проханням пояснити, що означає візит до країни представників окупаційної влади у Криму. Російська делегація з тимчасово окупованої Ялти прибула до Туреччини та взяла участь у засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у середу, 1 листопада.

За його словами, представники окупаційної делегації не тільки взяли участь у засіданні, але і обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул. Речник МЗС нагадав, що, згідно з нормами міжнародного права, Крим є окупованою росіянами частиною України.

«Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації», – повідомив Олег Ніколенко.

Він наголосив, що резолюції Генасамблеї ООН, до якої належить і Україна, і Туреччина, вимагають у країн-членів утримуватися від дії, які можуть поставити під сумнів статус Кримського півострова. Олег Ніколенко заявив, що Україна очікує на реакцію турецької влади – зокрема, відреагує на російську провокацію та не допускатиме візитів окупаційних делегацій надалі.