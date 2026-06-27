Усі звільнені українці утримувалися росіянами з 2022 року

У суботу, 27 червня, до України повернули сімох цивільних громадян, яких незаконно утримували росіяни. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За даними уповноваженого з прав людини, Україна повернула своїх громадян віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни затримали під час окупації Маріуполя, Бучанського району Київщини, Харківської, Запорізької та Луганської областей у 2022 році.

«Одного з українців росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України. Іншого українця – по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення. Серед звільнених також – доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади "Ангели Тайри" в Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку нам вдалося повернути додому раніше», – повідомив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що цивільних вдалося повернути в результаті його роботи з російською омбудсменкою Яною Лантротовою. Він також подякував СБУ, Службі зовнішньої розвідки та іншим органам, які працюють у межах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Нагадаємо, напередодні, 26 червня, Україна та Росія провели обмін полоненими військовими. В його межах до України повернулися 160 українських захисників, які були в полоні з 2022 року.