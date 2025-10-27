Частина дітей була змушена оформити російські паспорти

В межах ініціативи Bring Kids Back UA та Save Ukraine з окупації вдалося повернути ще 17 дітей та підлітків. Про це повідомили у понеділок, 27 жовтня, у пресслужбі Bring Kids Back UA.

Серед повернених неповнолітніх – 17-річний хлопець Микита, якого росіяни примусово забрали до «військового табору» під Мелітополем. Без «сертифіката» з табору окупанти погрожували не видати атестат про навчання, тому батьки не могли заперечити.

«П’ять днів ніби в армії: підйом о шостій, шикування, копання окопів на швидкість, збирання автоматів і дронів, штурм будівель. Усе – для підготовки хлопця до війни проти його власної країни», – повідомили у пресслужбі Bring Kids Back UA.

Також з окупації повернули 17-річного хлопця Ростислава, родичі якого служать в українські армії. За даними організації, його без пояснень забрали окупанти до відділку поліції та відібрали в нього гаджети, а згодом неодноразово приходили до хлопця додому і погрожували його матері.

Одній з дівчат, 12-річній Софії, яку повернули з ТОТ, хлопець, який навчався з нею в російській школі, заявив, що «її треба вбити, бо вона з України». 7-річного Ярослава повернули на підконтрольну частину Херсонщини після того, як родичі дізналися про підготовку «вилучення дитини».

Загалом у межах рятувальної операції повернули 17 дітей та підлітків. Усі неповнолітні перебувають у безпеці та отримують психологічну допомогу. Крім того, організації допомагають їм із документами, оскільки частина дітей була змушена отримати російські паспорти.