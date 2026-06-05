Україна повернула з полону чотирьох прикарпатців
Серед них – прикордонник та бієць 10 ОГШБр
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Серед 185 українців, звільнених з полону у п’ятницю, 5 червня, четверо прикарпатців. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
«Серед звільнених з полону – наші земляки: Мирон Борсукевич, Микола Гошій, Руслан Костюк, Любомир Паньків. Вітаю вдома!», – написала посадовиця у фейсбуці.
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Заначимо, 37-річний Мирон Борсукевич є уродженцем Долини, служив у 94 бригаді ДПСУ. Потрапив у полон під Вовчанськом на Харківщині у травні 2024 року. Про полон військовослужбовця 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Руслана Костюка стало відомо у квітні 2025 року.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 5 червня Росія та Україна провели другий етап великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Додому повернулись 185 українських захисників та один цивільний українець, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року.
Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції – повітряного мосту до Азовсталі, а також військовслужбовці, що захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.