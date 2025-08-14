14 серпня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у четвер, 14 серпня, з Росії в Україну повернули волинянина Олександра Бойчука. Військовослужбовець перебував у неволі три роки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

«Серед 84 звільнених з російського полону є також і волинянин – Бойчук Олександр В’ячеславович 1976 року народження, родом з Володимира, який перебував у полоні з 2022 року», – написав Іван Рудницький у телеграмі.

За інформацією міського голови Володимирської міськради Ігоря Пальонки, Олександ Бойчук був командиром єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже знищеного), він урятував цей корабель під час анексії Криму в 2014 році. Військовий потрапив у полон у Маріуполі.

Додамо, що 14 серпня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися 84 українці: 33 військових і 51 цивільних, яких незаконно утримували або засудили росіяни у 2014, 2016 та 2017 роках.

Як уточнив Дмитро Лубінець, серед визволених цивільних – політичні в’язні, медики та ті, кого росіяни затримали на окупованих територіях до та після початку повномасштабного вторгнення. Найстаршому з них – 74 роки.