Нова інсталяція No Fate

Україна створила нову інсталяцію для фестивалю незалежного мистецтва Burning Man з уламків попередньої роботи, яку знищила буря у перший день фестивалю. Про це повідомив один з організаторів проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега у понеділок, 1 вересня.

Нова інсталяція – це напис No Fate. За словами Дейнеги, це скорочена версія фрази «No fate but what we make» («Немає долі, крім тої яку ми творимо»).

Натхненням для створення інсталяції стала персонажка фільмів «Термінатор» Сара Конор, яка кричить цю фразу, щоб попередити світ про небезпеку та необхідність її зупинити.

«А ще – ця фраза про авторство людини над своєю долею. Ми завжди можемо на це впливати. Як, наприклад, відновити з руїн артобʼєкт і грати поруч із ним один із найкращих сетів, поклавши поруч милиці. Питання ж не в тому, скільки разів ти впав, а в тому, скільки разів піднявся і які висновки зробив», – написав Віталій Дейнега.

Інсталяцію створили менш ніж за тиждень з уламків попередньої – скульптура «Чорна хмара», яка важила 7 тонн та складалася з 45 куль-хмарин. Нагадаємо, 24 серпня, у перший день фестивалю Burning Man буря знищила «Чорну хмару» – інсталяцію, яка періодично оживала спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки. Над аудіосупроводом працював український драм-н-бейс продюсер Involver, який використав для цього записи російських воєнних злочинів – звуки повітряних тривог, вибухів та стрільби.

Burning Man – це щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва, що проходить в американському штаті Невада, у пустелі Блек-Рок.