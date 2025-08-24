Інсталяція важила 7 тонн та складалася з 45 менших хмаринок

Під час щорічного фестивалю Burning Man буря знищила 30-метрову українську інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара»). Про це у неділю, 24 серпня, повідомив засновник проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

За словами Дейнеги, українська команда змогла протягом ночі завершити всі важливі етапи монтажу інсталяції. Під час фестивалю люди їхали з усіх кутків пустелі, щоб подивитись на один із найбільших і найдивніших обʼєктів – «Чорну хмару».

«Перші відгуки були більш ніж надихаючими. Я був упевнений в успіху цієї роботи від самого початку. І не прогадав: люди їхали з усіх кутків пустелі подивитись на один із найбільших і найдивніших обʼєктів, які виросли за одну ніч. Байдужими вона точно нікого не лишила. Це мав бути успіх не менший ніж у нашої минулорічної роботи – I'm Fine», – написав Дейнега.

Проте пізніше у пустелі здійнялися сильні вітри. За розрахунками, інсталяція мала витримати сильне навантаження, та після 15 хвилин її розірвало посередині. Потім буря залетіла в неї і знищила остаточно.

«Хмаринка була 1 день на Burning man і точно була однією з тих робіт, яку згадуватимуть ще роками. Але вона мала простояти на 8 днів довше. І мені дуже прикро що я не зміг цього забезпечити», – додав Дейнега.

Зазначимо, Burning Man – це щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва, що проходить в американському штаті Невада, у пустелі Блек-Рок. У 2025 році Україна представила артоб’єкт Black Cloud («Чорна хмара»). Інсталяція важила 7 тонн та складалася з 45 менших хмаринок. Вона періодично оживала спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки. Над аудіосупроводом працював український драм-н-бейс продюсер Involver, який використав для цього записи російських воєнних злочинів – звуки повітряних тривог, вибухів та стрільби.

У 2023 році на фестивалі Burning Man Україна експонувала дві інсталяції – «Храм їжака» та «Український фенікс».