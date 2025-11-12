«Стіна дронів» під час тестування

Україна готується до розгортання першої у світі системи ППО типу «стіна дронів». Система дозволить збивати не тільки безпілотники, але й керовані авіабомби, повідомило 12 листопада видання Business Insider із посиланням на французьку компанію Atreyd, яка розробила «стіну дронів».

За даними компанії, система ППО складається з десятків невеликих дронів, які створюють так зване «летюче мінне поле» та здатні перехоплювати ворожі боєприпаси в польоті.

Система складається з FPV-дронів із вибуховими зарядами, які підіймаються в небо після виявлення загрози радарами. У повітрі дрони створюють щільну завісу, яка підривається біля дронів чи боєприпасів, нейтралізуючи їх. Система працює за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє змінювати її структуру відповідно до траєкторії ворожих об’єктів.

Atreyd повідомила, що вже відправила систему до України, та очікує, що вона запрацює протягом кількох тижнів. За словами розробника, під час випробувань «стіна дронів» показала ефективність у 100%, проте справжній результат покаже її застосування в Україні. Де саме її розмістять, не повідомляють з міркувань безпеки.

Розгортання «стіни дронів» стане першим у світі випадком бойового застосування систем такого типу. Спершу його застосують для оборони міст та критичної інфраструктури, а згодом зможуть використовувати для перехоплення керованих авіабомб. За прогнозами, система зможе стати постійним елементом оборони із можливістю масштабування за допомогою українських дронів.