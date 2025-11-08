Старі рибальські сітки застосовують для захисту від російських дронів

Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités надсилає до України старі рибальські сітки для допомоги у захисті від дронів. До передачі сіток долучилися рибалки з Франції, Швеції та Данії, повідомило у суботу, 8 листопада, The Guardian.

Старі глибоководні сітки, які раніше просто викидали, тепер передають на потреби української армії – зокрема, для захисту від російських FPV-дронів. За передачу рибальських сіток відповідає організація Kernic Solidarités.

Сітки використовують для створення навісів над дорогами, що допомагає убезпечити військових та цивільних від російських атак. Спочатку їх використовували медики для захисту медтаборів на прифронтових територіях.

«Сітки, які ми надсилаємо, виготовлені з кінського волосу та використовуються для глибоководної риболовлі, щоб ловити морського чорта, який досить потужний і б’є по сітках із силою, подібною до сили дрона», – розповів відповідальний за логістику в організації Крістіан Абазію.

Загалом організація передала Україні 280 км старих рибальських сіток. Крім того, сотні тонн сіток передали Україні рибалки зі Швеції та Данії. За словами колишнього голови французького комітету з рибальства у Бретані Жан-Жака Тангі, рибалки пишаються тим, що їхнє старе обладнання допомагає Україні.

Kernic Solidarités у 2022 році створили Жерар Ле Дюфф та Крістіан Абазію після звернень місцевих українців, які просили допомогти громадам в Україні. У 2025 році в організації закінчилися гроші для доправлення більшої кількості сіток, тому вони домовляються про те, щоб Україна забирала їх самостійно.