Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка дозволить прискорити шлях до повноправного членства в Північноатлантичному Альянсі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні змогу прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі», – написав очільник уряду.

Він зазначив, що згідно з дослідженням центру «Нова Європа», Україна вже запровадила 292 стандарти та керівні документи НАТО, або ж 19% угод зі стандартизації. Причому третину з них впроваджено за останні півтора року.

«Як зазначив президент України, НАТО – це єдиний шлях до завершення війни на сході України», – додав Шмигаль.

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є «єдиним шляхом» закінчення війни на Донбасі. Він наголосив, що влада віддана реформуванню оборонного сектору, «однак одними реформами Росію не зупиниш». При цьому генеральний секретар НАТО Єнсом Столтенберг заявив тільки, що організація підтримує територіальну цілісність країни та «продовжує тісну співпрацю».

2 квітня посли країни членів НАТО провели термінову зустріч через загострення ситуації на Донбасі та накопичення російських військових поблизу кордонів України.

В НАТО також заявили, що війна на Донбасі не вплине на процедуру вступу України до НАТО, так само, як і на ухвалене ще у 2008 році рішення про майбутнє України в Альянсі.

НАТО переконує, що вступ до Альянсу – це політичне рішення, яке не має «секретного рецепту»