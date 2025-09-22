Україна також запропонувала країнам Карибського басейну співпрацю в низці сфер

Україна відкриє нові посольства у чотирьох країнах Латинської Америки. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у понеділок, 22 вересня.

Рішення про відкриття нових посольств у країнах Латинської Америки озвучили під час Сегменту високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН – тоді голова МЗС Андрій Сибіга взяв участь у діалозі високого рівня між Радою Міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку.

Під час зустрічі Сибіга поінформував іноземних колег про активізацію міжнародних зусиль у рамках сегмента високого рівня ООН та закликав підтримати Україну в її мирних ініціативах.

«Україна не є перешкодою для миру. Ця війна триває лише тому, що Росія відмовляється її припиняти. І тут нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити мирні зусилля. Ваш голос має значення. Ми потребуємо вашої солідарності. Це про принципи», – сказав голова МЗС.

Сибіга заявив про готовність України ділитися досвідом з країнами Карибського басейну, набутих під час війни. Зокрема, це стосується оборонної та технологічної сфер. Крі того, Україна запропонувала можливість спільної дослідницької роботи з країнами Латинської Америки в межах боротьби з кліматичними змінами.

Також міністр закордонних справ повідомив, що Україна відкриє чотири нові посольства – вони відкриються в Домініканській Республіці, Панамі, Уругваї та Еквадорі. Втім, коли саме це відбудеться, Сибіга не уточнив.

Крім того, Україна виступила з ініціативою провести перший саміт Україна-Карибські держави для розвитку співпраці.