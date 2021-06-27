Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував реакцію Росії на критику роздачі російських паспортів на окупованих територіях. Раніше МЗС РФ заявило, що їм «важко зрозуміти логіку та претензії» президента України Володимира Зеленського в цьому питанні.

Ще 26 червня речниця МЗС РФ Марія Захарова виступила із заявою про те, що вона «не може зрозуміти логіку та претензії» Зеленського стосовно незаконної видачі російських паспортів на Донбасі.

Вона заявила, що «надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеним гуманітарним заходом», мовляв, такі дії РФ є «прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань по Мінським угодами».

У відповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що «МЗС Росії, якому "важко зрозуміти" наслідки деструктивної російської політики, можна лише поспівчувати».

«Російська паспортизація – випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології «русского міра», елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав», – заявив він 27 червня в коментарі «Радіо Свобода».

Він нагадав, що в квітні 2019 року Україна і міжнародна спільнота, зокрема члени Радбезу ООН, засудили рішення Росії запровадити спрощений порядок надання російського громадянства українцям на окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям окупованої російськими військами частини Донбасу отримувати паспорти РФ за спрощеною процедурою. Російська влада пояснювала це тим, що наразі жителі цих територій мають документи, яких ніхто не визнає.

Кабінет міністрів України у відповідь ухвалив рішення про визнання незаконними та недійсними паспортів. за даними МЗС України, лише за два роки російські паспорти отримали понад півмільйона мешканців регіону.