Українець отримав громадянство Польщі за порятунок людей у ДТП

Акти про надання громадянства Андрієві Сіровацькому та його родині вручив голова Любуського воєводства

Польща надала громадянство українському водію Андрію Сіровацькому, який у червні цього року рятував постраждалих у масштабній ДТП на автостраді А6 поблизу Щеціна.

Акти надання польського громадянства водію та його сім’ї особисто вручив воєвода Любуский Владислав Дайчак, повідомив 6 листопада сайт газети «Do rzeczy».

Видання пише, що сім’я Андрія Сіровацького раніше жила у Черкасах. Однак у 2016 році чоловік поїхав на заробітки до Польщі, згодом забрав до себе дружину та двох дітей та оселились у місті у Стшельце-Краєнське Любуского воєводства на заході країни Андрій працює водієм в одній із транспортних компаній, а його дружина – у салоні краси.

9 червня 2019 року Андрій Сіровацький їхав трасою А6 у Норвегію. Біля Щецина він став свідком масштабної аварії за участю фури і шести легкових автомобілів. Українець без роздумів кинувся рятувати людей із машин, які спалахнули унаслідок зіткнення. Завдяки його рішучим діям вдалось урятувати двох жінок і двох дітей. У цій ДТП загинули 6 людей, 16 отримали різні травми.

«Узяв вогнегасник і пішов до автомобіля. Всередині були дві жінки і двоє дітей. Жінки були пристебнуті пасками безпеки, але все ж вдалось дістати їх через вікно. На щастя, я не був сам, хтось ще допомагав. Витягнули теж водія фури. На жаль, не всіх вдалось урятувати – забракло часу і можливостей. Не вважаю себе героєм, просто рятував людей, бо так треба було», - заявив журналістам Андрій Сіровацький.