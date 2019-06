Український водій став героєм польських ЗМІ після порятунку людей у масштабній ДТП

Водій Андрій урятував чотирьох людей з автомобіля

На автостраді А6 поблизу польського міста Щецин українець визволив кількох людей з автомобілів, які спалахнули після того, як потрапили у масштабну ДТП.

Аварія за участі шести легковиків і однієї вантажівки, сталася в неділю, 10 червня, після 13:00. Після зіткнення автомобілі загорілися, інформує місцеве «Радіо Щецин».

Як розповів журналістам українець на ім’я Андрій (польскі ЗМІ не повідомляють його прізвища), він їхав вантажівкою і побачив, як інша вантажівка, що їхала попереду, почала раптово гальмувати. Далі він почув сильний гуркіт і побачив полум’я. В цей момент вантажівка почала таранити легкові автомобілі, котрі в цей час стояли у заторі.

Андрій зупинив свій вантажний автомобіль, взяв вогнегасник і кинувся на допомогу.

«Мені вдалося витягнути жінку і дітей, я не міг врятувати чоловіка», – розповів водій Андрій.

В коментарі радіо «Щецин» він уточнив, що врятував двох жінок і двох дітей.

Коли вогнегасник перестав працювати, він повернувся до своєї вантажівки і взяв дві каністри з водою для гасіння вогню, але, за його словами, це не допомогло, оскільки вогонь був занадто великий.

Пишучи про цю аварію і про відважні та рішучі дії українського водія, польські медіа називають його героєм.

Всього у цій аварії загинули шестеро людей і 16 отримали поранення. Загрози для життя постраждалих немає, проте одну з постраждалих до лікарні доставляли вертольотом.

Водія вантажівки, яка загорілася, встановили. Це 35-річний чоловік. Після того, як він вийде з лікарні, його затримають.