Дрон із реактивним двигуном показали в Ірані нещодавно

Протиповітряна оборона України збила перший реактивний безпілотник іранського виробництва Shahed-238, який лише нещодавно представили в Ірані. Дрон-камікадзе має швидкість у 500 км/год та здатний пересуватися по всій території України, повідомив у понеділок, 8 січня, військовий експерт по зв’язку Сергій «Флеш».

За словами військового, безпілотник мав китайський двигун та рухався зі швидкістю 500 км/год. Зазначимо, швидкість типових для російських атак Shahed 131/136 – 185 км/год.

«Що тепер важливо розуміти: на реактивному двигуні Шахеди можуть літати по всій країні. Раніше були сумніви. Жодної "супер зброї рейху" на нових Shahed немає. Звичайний заряд. Звичайна навігація. Швидкість висока, ППО відпрацьовує», – повідомив Сергій «Флеш».

Він зазначив, що, враховуючи швидкість нових російських безпілотників, мобільним групам ППО необхідно буде видавати ПЗРК по типу «Оса», «Ігла» або Stinger, оскільки звичайне зенітне обладнання не зможе впоратися з такими дронами-камікадзе.

Військовослужбовець підкреслив, що такі безпілотники будуть долітати до цілі швидше та більше маневрувати. Дрони Shahed-238 мають характерний звук, подібний на політ літака. Зазначимо, у старіших моделей дрона звук подібний на мопед.

Попри вищу швидкість дрона, українські захисники змогли його знищити. Де саме збили дрон та коли це відбулося, Сергій «Флеш» не уточнив.