Українська ППО знищила вночі всі 27 російських дронів
Ворожі безпілотники атакували сім областей
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У ніч на п’ятницю, 9 серпня, українські захисники збили усі дрони, які російські окупанти випустили по Україні. В результаті роботи ППО збили 27 безпілотників Shahed, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Росіяни випустили безпілотники по сімох областях України приблизно о 3:30. БпЛА запускали з території російського Приморсько-Ахтарська.
Ворожі дрони зафіксували у таких областях:
- Київській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській.
«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил», – повідомив Микола Олещук.
Результат роботи ППО у ніч на 9 серпня
Тим часом росіяни повідомили про масовану комбіновану атаку дронами та ракетами на тимчасово окупований Крим, аеродром у російському Липецьку та на низку областей Росії. місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи та детонацію в районі військового аеродрому.