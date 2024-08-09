Дрони атакували низку областей України, проте всі вдалося збити

У ніч на п’ятницю, 9 серпня, українські захисники збили усі дрони, які російські окупанти випустили по Україні. В результаті роботи ППО збили 27 безпілотників Shahed, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росіяни випустили безпілотники по сімох областях України приблизно о 3:30. БпЛА запускали з території російського Приморсько-Ахтарська.

Ворожі дрони зафіксували у таких областях:

Київській,

Полтавській,

Сумській,

Миколаївській,

Херсонській,

Донецькій,

Дніпропетровській.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 9 серпня

Тим часом росіяни повідомили про масовану комбіновану атаку дронами та ракетами на тимчасово окупований Крим, аеродром у російському Липецьку та на низку областей Росії. місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи та детонацію в районі військового аеродрому.