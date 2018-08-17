Українське видавництво надрукувало книжки з картою анексованого Криму в складі РФ

Книжку «Рослинний світ» Олени Котенко знімуть із продажу

СуспільствоОльга Карабан, 17 серпня9072

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Українське видавництво надрукувало книжки з картою анексованого Криму в складі РФ
фото Сергій Громенко
Книга коштувала близько сотні гривень

Відоме харківське видавництво навчальної літератури «Ранок» випустило книгу «Рослинний світ», на одній із ілюстрацій якої окупований півострів Крим позначений територією Росії. Про це повідомив журналіст Сергій Громенко, інофрмує «Обозреватель».

«Видавництво «Ранок» зашкварилося намалювало Крим російським. Здавалося б, повний абзац. А потім в коменти прийшли виправдовуватися – і абзац став взагалі бездонним», написав Громенко на своїй сторінці у Facebook.

Як і територію Росії, анексований Крим на карті позначено зеленим кольором

Коли ця новина створила великий ажіотаж у мережі, адміністратор фейсбук-сторінки видавництва Марина Довганова прокоментувала, чому тимчасово анексований Крим в книзі позначили як російську територію.

«Як адміністратор спільноти «Видавництво «Ранок». Навчальна література» зазначу, що автор ілюстрацій позначив частини світу, а не держави. І тим, хто знає географію, має бути відомо, що півострів Крим відноситься до Євразії, а Україна до Європи», зазначила жінка у коментарі.

Згодом у видавництві повідомили, що помилку допустив дизайнер. Через цей інцидент книжка «Рослинний світ» буде знята із продажу та редагуватиметься.

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