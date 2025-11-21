З 2024 року доходи від сплачених українцями у Чехії податків стабільно зростають

Українці, які проживають на території Чеської Республіки, сплачують удвічі більше податків, ніж отримують соціальних виплат. У третьому кварталі 2025 року доходи досягли 8,2 млрд чеських крон податків (близько 28 млн євро), що вдвічі більше, ніж уряд Чехії витратив на допомогу українським біженцям. Про це повідомляє Czech News Agency з посиланням на Міністерство праці та соціальних справ.

Згідно з офіційними даними міністерства, соціальні виплати для громадян України, які мають тимчасовий статус захисту, склав 3,9 млрд чеських крон, що призвело до профіциту, оскільки українці сплатили 8,2 млрд чеських крон податків. Збільшення доходів від українських біженців, які знайшли свій прихисток у Чехії, щорічно лише зростає, повідомили в міністерстві.

Починаючи з 2024 року, доходи від сплачених податків українськими біженцями стабільно зростають та перевищують витрати. За даними у 2023 році, дефіцит становив 2,6 млрд чеських крон, тоді як у 2024 році бюджет показав профіцит у розмірі 9,7 млрд чеських крон. Після трьох кварталів 2025 року профіцит досяг 11,8 млрд чеських крон.

«Українці, які знайшли прихисток у Чехії, сьогодні є невід’ємною частиною ринку праці. Більшість із них працюють, сплачують податки та страхові внески й таким чином беруть участь у фінансуванні нашої соціальної системи. При цьому вони не мають права на багато пільг, якими зазвичай користуються чеські громадяни», – повідомив міністр праці та соціальних справ Мар’ян Юречка.

Тенденція збільшення доходів пов’язана зі стабільним зростанням рівня працевлаштування серед біженців, а відповідно – зі сплатою податків та страхових внесків. Найбільше доходів держава отримує від сплати соціального та медичного страхування, а також від сплати ПДВ, податку на прибуток фізичних осіб і підприємств та акцизних зборів.

У міністерстві зазначають, що зменшення державних витрат пов’язане з тим, що кількість тих, хто потребує гуманітарної допомоги дедалі менше. Українці прагнуть долучитися до ринку праці в Чехії. Проте уряд Чехії й надалі продовжує надавати гуманітарну допомогу українським біженцям, які її потребують, зокрема дітям, людям похилого віку та людям з інвалідністю.

«Українці працьовиті, культурно близькі нам, і вони допомагають підтримувати професії, які довгий час не мали інтересу серед чехів», – зазначив міністр Мар’ян Юречка.

У міністерстві також наголошують, що кількість тих, хто потребує гуманітарної допомоги, значно зменшилася. У квітні 2022 року допомогу отримали понад 234 тис. українських біженців, а у вересні 2025 року – 83 тис.

За даними останньої статистики, у Чеській Республіці проживає 395 тис. українців, які мають тимчасовий статус захисту, з яких — 122 тис. чоловіків віком від 18 до 65 років.