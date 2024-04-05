У ніч на п’ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Україну 5 ракетами та 13 дронами-камікадзе Shahed, усі ворожі дрони вдалося збити. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

«У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «Шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях», – йдеться у повідомленні.

Крім того, дві зенітні керовані ракет С-300/С-400 та 3 балістичні ракети «Іскандер-М» окупанти запустили з Бєлгородської області РФ, а безпілотниками атакували з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Додамо, що у ніч на п'ятницю у кількох областях оголошена загроза балістики. Загроза застосування балістичного озброєння була оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Згодом небезпека була оголошена у Полтавській області, а пізніше в Одеській. За інформацією Telegram-каналів під час тривоги на Одещині було чутно вибухи. Подробиці російського удару наразі невідомі.