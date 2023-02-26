Українські військові збили біля Авдіївки російський штурмовик Су-25
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Українські військові збили біля Авдіївки на Донеччині ворожий Су-25. Про це у вечірньому відеозверненні 26 лютого повідомив президент Володимир Зеленський.
Командування Повітряних сил і Генштаб ЗСУ про збитий ворожий літак не повідомляли, однак цього дня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що під Авдіївкою українські військові збили російський штурмовик Су-25.
Су-25 – це радянський броньований штурмовик, призначений для ліквідації об’єктів за заданими координатами.
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