Українські військові збили біля Авдіївки на Донеччині ворожий Су-25. Про це у вечірньому відеозверненні 26 лютого повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, в неділю, 26 лютого, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили в районі авдіївки російський літак.

Командування Повітряних сил і Генштаб ЗСУ про збитий ворожий літак не повідомляли, однак цього дня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що під Авдіївкою українські військові збили російський штурмовик Су-25.

Су-25 – це радянський броньований штурмовик, призначений для ліквідації об’єктів за заданими координатами.