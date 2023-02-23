У Бєлгородській області в Росії впав військовий літак Су-25. Про це повідомив очільник області В'ячеслав Гладков.

Інцидент трапився вранці 23 лютого. В селі Оріхово в Бєлгородській області, неподалік кордону з Україною.

«У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група і співробітники МНС», – повідомив Вʼячеслав Гладков.

Місцевий Telegram-канал Baza повідомив, що літак упав у сарай із сіном, після чого загорівся. Пілот літака спершу катапультувався і вижив, однак помер у лікарні.

У міноборони Росії повідомили, що літак розбився через технічну несправність.

Су-25 – це радянський броньований штурмовик, призначений для ліквідації об’єктів за заданими координатами.