Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр культури Олександр Ткаченко закликали українських журналістів, представників правозахисних організацій та громадських активістів утриматись від поїздок до Білорусі.

Все через непередбачуваність дій самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, зазначено в заяві. Раніше білоруські силовики змусили сісти літак компанії Ryanair, аби затримати білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

«Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі», – йдеться в заяві Мінкультури, опублікованій 25 травня.

Українські міністри також засудити порушення білоруською владою прав працівників медіа, а також закликати звільнити Протасевича та інших політичних в’язнів.

Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

23 травня білоруські спецслужби змусили приземлитись в Мінську борт авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебував білоруський опозиціонер та засновник опозиційних Telegram-каналів Роман Протасевич. Формальною причиною для посадки літака стало повідомлення про мінування. Після відправлення пасажирів повторний огляд, Протасевича затримали.

Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн закликали розслідувати перехоплення рейсу Ryanair. А на час розслідування інциденту країни вимагають призупинити всі польоти над республікою. Міжнародна організація цивільної авіації вже заявила, що стурбована тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити прольоти літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу. Рішення про припинення авіасполучення із Білоруссю прийняла і Україна.