Львівська череха, мальви, барвінок ростимуть у Вюрцбурзі

У німецькому місті-побратимі Львова Вюрцбург висадили український сад, де головним деревом стала клепарівська череха. Також там встановили символічний латунний камінь бруківки з перероблених гільз. Сад урочисто відкрили під час Фестивалю майбутнього, який присвячений Дню Європи, повідомили у ЛМР.

«У місті Вюрцбург є традиція: усім містам-партнерам виділяють спеціальну локацію біля замку, де кожне з них висаджує свій сад у національному стилі. Для Українського саду виділили ділянку площею 200 м2, поруч розташовані сади США, Японії», – розповів директор департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради Тарас Кубай.

Концепцію саду розробив Інститут просторового розвитку: загальну ідею, розташування елементів і підбір рослин. Там висадили типові для України квіти – мальви, шавлія, вербозілля, дзвоники, деревій, барвінок, ромашка, полин, горлянка, повзуча манжетка. Композицію доповнило квітуче дерево – клепарівська череха, виведена у колишньому передмісті Львова. Його після майже повного зникнення у Львові знову відродили у 2021 році.

У саду також встановили особливий подарунок зі Львова – спеціально відлиту латунну бруківку з використаних на фронті гільз від патронів. Це своєрідна «точка спостереження».

«Ставши на цю бруківку, відвідувач може спостерігати, як сад змінюється впродовж року: квіти тут висаджені відповідно до пір року, тож поступово рослинні композиції змінюватимуть одна одну», – додав Тарас Кубай.

Тарас Кубай біля львівської бруківки у Вюрцбурзі (фото ЛМР)

Усі роботи профінансував муніципалітет Вюрцбурга. Фестиваль обʼєднав представників понад двадцяти національностей. Вюрцбург офіційно став містом-побратимом Львова у 2023 році. Мер Вюрцбурга Мартін Хайліг відвідав Львів у березні. Під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим обговорили співпрацю та перспективи подальших спільних проєктів.

Клепарівська череха – це гібрид вишні і черешні, виведений у Клепарові, який славився великими розмірами та особливим смаком. Мешканці Клепарова, який тоді ще був окремим селом, займалися городництвом і садівництвом, мали виноградники. 1555 року у Львові видали указ, який зобовʼязував оберігати черехові дерева. Цей сорт став популярним у XVIII–XIX століттях і поширився зі Львова Європою, у США та Австралію. Саме німець Ліпполд Боуманн в 1824 році описував череху як хороший для варення і вишневого соку сорт. Дерево плодоносить щорічно і рясно, йому не дошкуляє мороз. Під час прокладання колії Клепаровом більшість черехових садів вирубали. В 2021 році до Львова вирішили повернути клепарівські черехи, які остаточно пропали у радянські часи. Саджанці привезли з польських розплідників, їх висадили у Ботанічному саду Львівського університету.