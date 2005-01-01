Українці пікетуватимуть посольство Данії через будівництво данським інвестором норкової ферми

Норкову ферму планують побудувати в Житомирській області

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 07:329210

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Українці вийдуть на протест під стіни посольства Данії в Києві з вимогою зупинити переміщення небезпечних хутрових виробництв із північної країни в Україну, повідомили у громадській організації «Єдина Планета».

Як пояснили активісти, у країнах Європейського союзу триває процес законодавчої заборони виробництва хутра як жорстокої та шкідливої для довкілля галузі.

«Це загрожує переміщенням небезпечних хутрових ферм в Україну через слабку систему екоконтролю в нашій державі. І цей процес вже розпочався», – наголошується в повідомленні організаторів акції.

Вони нагадали, що минулого тижня бізнесмен із Данії Ханс Олесен оголосив про намір побудувати масштабну хутрову ферму на 10 тисяч маточних голів норок у Житомирській області. «Виробництво такого масштабу забруднює повітря, ґрунт і водойми шкідливими для здоров’я людей вірусами та бактеріями, які можуть бути стійкими до антибіотиків. Через залишкові продукти діяльності ферм ґрунти втрачають родючість, а водойми висихають. Саме через це, країни, що піклуються про своїх громадян, довкілля і права тварин, забороняють хутрові виробництва», – пояснили активісти.

Учасники пікету під посольством звернуться до громадян Королівства Данії з вимогою поважати українське довкілля. Один зі слоганів акції: "Україна не вигрібна яма для брудних виробництв Данії". Акція протесту відбудеться о 8:30 5 червня у Всесвітній день захисту довкілля.

Про намір данського інвестора Ханса Олесена побудувати на Житомирщині норкову ферму Житомирська ОДА повідомила у п’ятницю, 1 червня. У повідомленні зазначалося, що відповідний меморандум інвестор і місцева ОДА підписали ще 30 травня. Будівництво ферми планується у Коростишівському районі. Спочатку вона буде розрахована на 5 тисяч голів, а за 5 років – на 10 тисяч голів. Сума інвестицій становить 800 тис. євро.

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