Компанія «Укренерго» закликала українців не долучатися до акції «Година Землі». Про це 25 березня повідомила прес-служба компанії.

«Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до “Години Землі” і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, «на щастя, українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива».

«Єдине, до чого вона призводить, – це до додаткової роботи диспетчерам. Кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої – це закон фізики. Одночасне вимкнення світла – це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах», – повідомили енергетики.

Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації – іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке виключення, а потім включення – коли «Година Землі» завершиться – це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми. У компанії зауважили, що найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії впродовж доби.

Акція «Година Землі» проходить щорічно в останню суботу березня. У 2023 році вона відбудеться сьогодні, 25 березня. У цей день на одну годину – з 20:30 до 21: 30 за місцевим часом – людей на планеті закликають гасити світло і електричні прилади.