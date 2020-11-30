«Укроборонпром» назвав найпопулярніші позиції з експорту української зброї
Загалом «Укроборонпром» продає за кордон дві третини від всього виробництва
Оборонний концерн «Укроборонпром» більше працює на експорт, ніж на внутрішній ринок, за кордоном найбільш популярними є ракети і радари українського виробництва.
Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив глава «Укроборонпрому» Ігор Фоменко.
За його словами, концерн продає за кордон дві третини від всього виробництва.
«Це ракетні системи "Скіф", "Стугна" і "Корсар", які користуються великою популярністю. Також популярні за кордоном українські радіолокаційні системи, ракетні системи, запчастини до авіаційної техніки, та установки для Військово-морського флоту інших країн, наприклад, Індії», – сказав Фоменко.
Також популярні українські послуги з ремонту військової техніки.
«Наприклад, конотопський завод "Авіакон" вперше отримав контракт з агентством НАТО і взяв зараз два вертольоти в ремонт. Це відкриває великий ринок ремонту вертолітної техніки, яку експлуатують ЄС, США та інші країни. Таким чином ми можемо забрати у Росії великий шматок роботи в цій сфері», – додав глава концерну.
Нагадаємо, що державна компанія «Артем» завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб Міністерства оборони.
Зазначається, що вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам і високим стандартам якості