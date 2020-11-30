Оборонний концерн «Укроборонпром» більше працює на експорт, ніж на внутрішній ринок, за кордоном найбільш популярними є ракети і радари українського виробництва.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив глава «Укроборонпрому» Ігор Фоменко.

За його словами, концерн продає за кордон дві третини від всього виробництва.

«Це ракетні системи "Скіф", "Стугна" і "Корсар", які користуються великою популярністю. Також популярні за кордоном українські радіолокаційні системи, ракетні системи, запчастини до авіаційної техніки, та установки для Військово-морського флоту інших країн, наприклад, Індії», – сказав Фоменко.

Також популярні українські послуги з ремонту військової техніки.

«Наприклад, конотопський завод "Авіакон" вперше отримав контракт з агентством НАТО і взяв зараз два вертольоти в ремонт. Це відкриває великий ринок ремонту вертолітної техніки, яку експлуатують ЄС, США та інші країни. Таким чином ми можемо забрати у Росії великий шматок роботи в цій сфері», – додав глава концерну.

Нагадаємо, що державна компанія «Артем» завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб Міністерства оборони.

Зазначається, що вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам і високим стандартам якості