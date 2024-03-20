Пасажири «Укрзалізниці» зможуть пересідати на потяги у трьох польських містах

Через масові протести фермерів у Польщі пасажири «Укрзалізниці» масово не встигають на рейси до України. У компанії прокоментували ситуацію та дозволили пересідати пасажирам, які запізнилися на потяги через перекриті дороги, на інші рейси протягом доби.

У середу, 20 березня, у прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що пасажири, які не змогли дістатися до польських вокзалів вчасно через протести фермерів, зможуть безкоштовно сісти на інші потяги, які відправлятимуться протягом доби. Йдеться про рейси з трьох польських міст – Перемишля, Хелма та Любліна.

«Отримуємо повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі. Тому знову активуємо правило "залізної підстраховки": ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс», – повідомили у прес-службі компанії.

Пересадку можна буде здійснити за такими рейсами:

№768 Варшава — Рава-Руська (посадка також можлива з Любліна);

№32 Перемишль — Запоріжжя;

№52 Перемишль — Київ;

№716 Перемишль — Київ;

№706 Перемишль — Київ;

№90 Перемишль — Київ;

№94 Хелм — Харків;

№24 Хелм — Київ;

№20 Хелм — Київ;

№120 Хелм — Дніпро.

У прес-службі «Укрзалізниці» додали, що компанія не може гарантувати пасажирам місця того класу, який заявлений у квитках. Наразі рух потягів між Польщею та Україною відбувається у стандартному режимі.

Нагадаємо, 11 березня «Укрзалізниця» анонсувала онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини. З 18 березня українці можуть придбати квитки сполученням Київ – Відень, а згодом зможуть доїхати до Угорщини. Для придбання квитків клієнти компанії мають верифікувати акаунт через «Дію.Підпис».