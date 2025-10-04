Росіяни 4 жовтня вдарили по потягу на Сумщині

«Укрзалізниця» планує змінити маршрути поїздів до прифронтових регіонів, щоб уникнути російських атак. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в ефірі телемарафону, передає «Радіо Свобода».

Олександр Перцовський розповів, що росіяни обстрілюють локомотиви та рухомі склади у прифронтових регіонах. Проте попри постійні атаки «Укрзалізниця» не припинить сполучення з прифронтовими громадами. Для уникнення російських обстрілів державний перевізник планує змінити маршрути.

«Принципово важливо продовжувати сполучення з цими містами… Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики», – повідомив Олександр Перцовський.

Зауважимо, що фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» повідомив, що для уникнення російських атак на локомотивах необхідно встановили спеціальні РЕБ. Також Бескрестнов порадив змінити графіки руху та перенести пункти зупинок.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині. Під обстріл потрапив пасажирський потяг Шостка – Київ. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще десятки людей отримали поранення.