12 січня поїзд сполученням Хмельницький – Київ-Пасажирський здійснив позапланову зупинку

«Укрзалізниця» здійснила позапланову зупинку поїзда у Хмельницькій області, щоб допомогти дружині та семирічній доньці зниклого військового дістатися до київської лікарні «Охматдит». Про цей випадок стало відомо з допису Ірини Власенко у соцмережах.

У неділю, 11 січня, Ірина Власенко написала у тредсі, що має відвезти семирічну доньку до київської лікарні «Охматдит». За її словами, дитина є лежачою, а через складні погодні умови вона не має змоги доїхати до Хмельницького чи найближчої залізничної станції. У зв’язку з цим Ірина Власенко звернулася до «Укрзалізниці» з проханням зробити додаткову зупинку поїзда на станції Коржівці Хмельницького району.

Допис жінки активно поширювали та коментували користувачі соцмереж. Згодом на ситуацію відреагував Віталій Пурахін, який представився членом локомотивної бригади відповідного поїзда. Він повідомив, що потяг зможе здійснити позапланово зупинитися на станції Коржівці, щоб забрати пасажирок.

У понеділок, 12 січня, Ірина Власенко повідомила, що їй з донькою вдалося сісти на поїзд №772 сполученням Хмельницький – Київ-Пасажирський у Коржівцях і опублікувало фото з купе.

«Локомотивна бригадо, ви чудесні люди», – написала жінка у своєму дописі.

Ірина Власенко також зазначила, що її донька Вікторія зазнала травми у дитячому садку навесні минулого року. Після лікування в області у дитини розвинувся остеомієліт, у зв’язку з чим лікарі скерували її на подальше лікування до Києва.