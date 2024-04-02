У понеділок, 1 квітня, у приватному будинку під Львовом загинула 83-річна місцева мешканка. За попередніми даними, у будинку трапився вибух. Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.

Випадок трапився вранці 1 квітня, близько 08:00, у селі Давидів, що біля Львова. У приватному житловому будинку пролунав вибух, який не спричинив пожежі. На місці працювала слідчо-оперативна група та виявила тіло 83-річної жінки.

Наразі усі обставини та причинив вибуху встановлюють правоохоронці. У цій справі призначили експертизи, а також порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).