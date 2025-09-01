Унаслідок землетрусу в Афганістані загинули щонайменше 500 людей
Найбільше людських жертв зафіксували в провінції Кунар
Унаслідок руйнувань, спричинених землетрусом магнітудою 6 балів на сході Афганістану, загинули та зазнали поранень сотні людей. Про це повідомили агенція Reuters і газета The New York Times в понеділок, 1 вересня.
За даними Геологічної служби США, руйнівний землетрус стався поблизу міста Джелалабад на сході Афганістану увечері неділі, 31 серпня. Джелалабад розташований менш ніж за 150 км від столиці Афганістану Кабула, і афтершоки відчувалися в місті протягом всієї ночі.
Карта землетрусу, що стався в Афганістані 31 серпня (Візуалізація NYT)
Найбільше людських жертв зафіксували в провінції Кунар, що є сусідньою провінцією Нангархар, до якої входить Джелалабад.
Станом на ранок 1 вересня відомо про близько 500 загиблих і ще 1000 постраждалих в Афганістані, поінформувала державна телерадіокомпанія Афганістану (RTA).
Органи охорони здоров’я в Кабулі, очолювані талібами, заявили, що офіційні дані про кількість жертв уточнюються, оскільки рятувальники намагаються дістатися до віддалених районів.