Унаслідок руйнувань, спричинених землетрусом магнітудою 6 балів на сході Афганістану, загинули та зазнали поранень сотні людей. Про це повідомили агенція Reuters і газета The New York Times в понеділок, 1 вересня.

За даними Геологічної служби США, руйнівний землетрус стався поблизу міста Джелалабад на сході Афганістану увечері неділі, 31 серпня. Джелалабад розташований менш ніж за 150 км від столиці Афганістану Кабула, і афтершоки відчувалися в місті протягом всієї ночі.

Карта землетрусу, що стався в Афганістані 31 серпня (Візуалізація NYT)

Найбільше людських жертв зафіксували в провінції Кунар, що є сусідньою провінцією Нангархар, до якої входить Джелалабад.

Станом на ранок 1 вересня відомо про близько 500 загиблих і ще 1000 постраждалих в Афганістані, поінформувала державна телерадіокомпанія Афганістану (RTA).

The intensity of the earthquake was strong in #Kunar #Afghanistan. They will need urgent help. pic.twitter.com/JJM6s3ZGbK — Khalyla Harito (@KhalylaHarito) August 31, 2025

Afghanistan's Kunar, Nangarhar, and Noristan provinces has been struck by a devastating earthquake, with families left despairing as homes were leveled and lives devastated. Entire villages, many of them, have been flattened, and thousands of children, women, and elderly… pic.twitter.com/ZYGt0BWHl4 — Zarifa Ghafari (@Zarifa_Ghafari) September 1, 2025

Органи охорони здоров’я в Кабулі, очолювані талібами, заявили, що офіційні дані про кількість жертв уточнюються, оскільки рятувальники намагаються дістатися до віддалених районів.