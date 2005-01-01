Уночі обмежать рух транспорту через залізничний переїзд на вул. Тракт Глинянський

У Львові уночі, 7 червня, з 2:00 до 6:00 буде обмежено рух транспорту через залізничний переїзд на вул. Тракт Глинянський.

У нічний час виробничий підрозділ «Підзамчівська дистанція колії» проводитиме ремонтні роботи на переїзді, повідомила прес-служба Львівської міськради.

Уночі на залізничному переїзді на вул. Тракт Глинянський виконуватимуть ремонтні роботи

Крім цього, із 21:00 6 червня до 2:00 7 червня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде обмежено рух транспорту через залізничний переїзд на вул. П. Ніщинського.