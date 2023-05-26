Бійка на вулиці Дорошенка

На початку вулиці Дорошенка у Львові 25 травня, о 23:00, побилися чоловіки. Бійку зафільмував на відео ведучий ZAXID.NET і 24 каналу Андрій Дрозда. На кадрах видно, що приблизно 15 людей штовхаються і перешкоджають руху транспорту. У прес-службі поліції Львівської області повідомили, що правоохоронці через бійку відкрили кримінальне провадження, а її учасникам загрожує до чотирьох років в'язниці або до п'яти років обмеження волі.

У прес-службі поліції наразі не повідомляють точну кількість затриманих та причини конфлікту. «На місце події негайно виїхали співробітники Львівського районного управління поліції №1. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особи усіх учасників події», – зазначили у прес-службі поліції.

Відео Андрія Дрозди

Нагадаємо, що у Львові суд виніс вирок солдату з Сумщини, який побив поліцейського. Чоловіка звільнили від тюремного ув'язнення й призначили півтора року умовного терміну.

Крім цього, у селі Нижня Рожанка Славської громади, що на Львівщині, 43-річний мешканець Сколе побив 62-річного місцевого мешканця. Чоловіка госпіталізували з важкою травмою голови.