Уперше за 50 років на вул. Мазепи у Львові почали заміну всіх комунікацій
Новини Львова від ZAXID.NET за 21 липня
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У вівторок, 21 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Далі шумно і захаращено. McDonald's знову дає обіцянки мешканцям будинку на пл. Ринок.
- На вул. Мазепи тривають інженерні роботи. Перший етап реконструкції хочуть завершити до зими.
- Ремонт вул. Стрийської. Наприкінці тижня асфальтуватимуть ділянку від в'їзду у місто до вул. Вернадського.
- Хворе серце врятували через ногу. В Університетській клініці необхідний клапан пацієнтці встановили без відкритої операції.
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