Монахам і вірянам Української православної церкви Московського патріархату з вівторка, 21 березня заборонили заходити в печери та деякі храми Києво-Печерської лаври. Причина закриття доступу – робота комісії, яка оцінює стан культурних цінностей у лаврі, повідомила прес-служба УПЦ МП.

«20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості "культурних цінностей" (саме так представники Мінкульту та заповідника називають мощі преподобних та інші святині). Також у зв’язку із цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм). Тобто молитва в цих храмах буде неможлива», – сказано в повідомленні УПЦ МП.

У ньому зазначається, що комісія Мінкульту працює з 20 березня, дата закінчення її роботи невідома, але під час роботи комісії віряни не зможуть поклонятися мощам. У листі чиновника Мінкульту, який цитується в повідомленні УПЦ МП, повідомляється, що внаслідок створення комісії, яка буде визначати «наявність, збереженість та стан збереження культурних цінностей», доступ до об’єктів (тобто храмів та печер) буде обмежено. Водночас УПЦ МП занепокоєна тим, яким методом визначатимуть стан збереженості нетлінних мощей «преподобних Печерських».

Нагадаємо, 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою Московського патріархату. Церковники вважають такі дії «забаганками чиновників Мінкульту» і кажуть, що будуть відстоювати своє право на користування лаврою. У Києво-Печерській лаврі заявили, що УПЦ МП має покинути всі її приміщення до 29 березня.

Аудитори вже виявили на території Лаври 36 незаконних новобудов.

20 березня представники УПЦ МП намагалися зустрітися з Зеленським в Офісі президента, але ця спроба не мала успіху.

Також зауважимо, що Мінкульт почав повернення в державну власність Почаївської лаври на Тернопільщині, яку теж орендує УПЦ МП.