Золочівський районний суд Львівської області призначив два роки умовного терміну Віталію Кременю та Марʼяну Купину. Чоловіків визнали винними у тому, що вони напали на знайомого і під час конфлікту відірвали йому частину вуха плоскогубцями. Відповідний вирок суд ухвалив 18 вересня.

За матеріалами справи, інцидент трапився ввечері 31 травня 2024 року в одному з сіл біля Золочева. Віталій Кремінь разом із Марʼяном Купином вирішили, що Василь Леськів краде свічки з могил на кладовищі. Вони прийшли до нього додому з вимогою пояснень. Леськів заперечив звинувачення у крадіжках і заявив, що до зникнення свічок причетний його сусід. Тоді чоловіки пішли до сусіда, але той переконав їх у власній непричетності до злочинів. Після цього вони повернулися до Леськіва і вирішили силою вибити зізнанння у крадіжці.

Як вказано у справі, Купин почав бити та тримати Леськіва, а Кремінь узяв металеві плоскогубці. Спершу він стиснув ними вухо потерпілого, потім почав крутити інше. У цей момент його напарник голосно крикнув до Леськіва, той різко сіпнув головою – і частина вуха відірвалася.

У суді обидва нападники щиро розкаялися. За це їм призначили по п’ять років позбавлення волі, але замінили реальне ув’язнення на два роки умовного терміну. Вирок ще можна оскажити в апеляції.